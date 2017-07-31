﻿將軍澳居民慘遭叮咬 紅火蟻疑消滅不當致大擴散

本港紅火蟻問題有惡化趨勢，在紅火蟻「大本營」的西貢區，蟻丘數目在過去一年激增至二千個，比前一年勁升二成五。有市民在將軍澳地盤遭紅火蟻叮咬，需要求醫，當區區議員質疑政府外判滅蟻工人的殺蟻方法，是治標不治本，反令紅火蟻在區內擴散。記者：張琦、楊飈



西貢區（包括將軍澳）有四十六萬人口，一直為視為紅火蟻的「大本營」，早前便有軍澳居民身受其害。居於將軍十多年的李先生，平日喜往區內灌木叢觀察植物，他到港鐵調景嶺站對開維景灣畔一塊空地，欲觀看圍欄邊的野生植物，詎料左腳感到一陣劇痛，拉起褲管，赫見多隻螞蟻爬上小腿。他形容螞蟻深紅色、腹部凸起，懷疑是紅火蟻，傷口及後紅腫、起水泡、化膿及炙痛，看醫生用藥一周始康復。



蟻丘二千個增25%



將軍澳區議員陳繼偉亦是紅火蟻的受害者之一。他早前到上址同一地點巡區，疑踏上紅火蟻丘上方一塊木板，大群紅火蟻沿木板爬上其腿部，多處被咬，需要求診。他指上址平日有不少街坊路過，隨時會被紅火蟻襲擊。



食環署數字顯示，西貢區（包括西貢及將軍澳）在過去三年共接獲七十五宗紅火蟻的查詢及投訴，惟稱西貢並未發現紅火蟻，而將軍澳過去一年共找到約二千個紅火蟻丘，比前一年的一千六百個，飆升兩成半。



食環署及地政署接到紅火蟻出沒報告後，會派外判公司滅蟻。惟西貢區議員方國珊指出，外判工人的滅蟻方法「治標不治本」。她解釋，他們利用粉劑滅蟲，滲透力不足，且多灑在植物或樹木上，未能滲入土地深處的蟻丘，反而驅使「螞蟻搬家」，變相令紅火蟻在區內擴散。



滅蟲劑未深入蟻丘



碧瑤綠色集團旗下的蟲害管理有限公司指，近來在青衣、屯門等地區亦接獲紅火蟻出沒的查詢。過去一段時間，將軍澳區的查詢特別多。但該公司不評論政府外判滅蟻工人的做法，但稱公司滅蟻時，會先在蟻丘範圍外挖一米深溝壑，再以手推車式噴霧劑等工具注射液態殺蟲劑，包圍蟻丘的同時，亦能滲透至泥土深處。該公司強調，滅蟻一次半次，不可杜絕蟻患，須持之以恒，多次殺蟻方有效。



食環署回覆本報查詢時，指防治蟻鼠服務承辦商會依照署方指示及按個別情況，使用殺蟲藥或噴灑殺蟲劑以作防治。署方亦會定期派員巡查和進行突擊檢查，監察承辦商的表現。