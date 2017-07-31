﻿一日三宗不支送院 運動健將行山中暑危殆

不少市民昨趁假日出外郊遊，惟天文台昨午錄得最高氣溫達攝氏三十四點八度，逾十名行山市民分別在上水、西貢及屯門不敵驕陽中暑，其中包括一名十九歲港大運動健將；他昨早相約女友由元朗逢吉鄉行至上水雞公嶺，詎料其間突然不支暈倒，報警送院後情況危殆。



醫管局發言人表示，截至昨午五時，公立醫院接到三宗中暑個案，分別送北區醫院、屯門醫院及東區醫院。據悉，其中一名中暑者便是該名十九歲姓司青年，他就讀港大二年級，家住沙田，平日愛做運動。昨早九時許，他相約其同齡姓徐女友，由元朗錦田逢吉鄉出發行山。



至昨午約十一時半，兩人行至上水粉錦公路近雞公嶺，據天文台資料，當時上水氣溫錄得約攝氏三十五度。其時司疑中暑感到不適，之後更不支暈倒。其同齡女友見狀大赫報警求助，消防接報到場，將其送往北區醫院救治，經醫生搶救後情況危殆。事後他的多名親友接通知到醫院了解，各人均擔心其傷勢顯得憂心。



青年被發現中暑倒地



另一名行山中暑市民，為一名二十三歲姓鍾青年。他在昨午一時許，偕同十多人往西貢北潭涌行往大浪西灣，其間感到頭暈。其友人見狀報警，後由飛行服務隊直升機送往東區醫院治理，現時留醫深切治療部，情況嚴重。此外，西貢鬼手岩亦一度發生行山客失蹤事件。昨午二時許，一對男女行山客與租船的船家，相約在鬼手岩接回，詎料至約定時間卻只有女客人出現，並聲稱其男友人於鬼手岩附近失蹤。警方及消防接獲船家報案趕抵，最後在海邊成功尋獲男事主。他當時疑中暑倒臥地上，由直升機送往飛行服務隊總部及初步治療後無礙，自行離開。另外昨中午，一名五十四歲姓方男子在屯門大欖郊野公園行山至黃泥墩水塘時疑中暑不適，報警後獲送院。



北區醫院急症室前部門主管鍾展鴻建議，市民應盡量避免在天氣炎熱的情況下行山。如非要外出郊遊，應帶備足夠水份，並穿着淺色衣物，同時應避免在日照最猛烈的情況下行山。他指出，一般由上午十一時至下午四時之間，是天氣最熱的時段，市民應避免在這段時間內行山，可有助減少中暑的機會。