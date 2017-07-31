﻿習近平建軍節閱兵 「殲-20」等新武器首亮相

為慶祝解放軍今年建軍九十周年，身兼中央軍委主席的國家主席習近平，昨早在內蒙古主持盛大閱兵，他發表講話時，叮囑軍隊要「永遠聽黨的話、跟黨走，黨指向哪裏、就打到哪裏。」相信軍隊有能力打敗一切來犯敵人。解放軍在閱兵中展示新型軍備，逾四成武器首次亮相，包括第四代隱形戰機「殲-20」、東風-31AG洲際彈道導彈等。



穿著迷彩軍服的習近平，昨早在內蒙古朱日和訓練基地，主持自一九四九年以來首次以建軍節為主題的大型閱兵。國防部表示，共有四十五個方隊、一萬二千名官兵參與，另六百多台武器裝備接受檢閱。



習近平乘野戰檢閱車出發，閱兵總指揮韓衛國大喊：「受閱部隊列隊完畢，請您檢閱！」習近平一聲令下：「開始！」閱兵程序展開，打頭陣的是海陸空三軍及火箭軍。而紀念標識梯隊的十七架直升機則在空中排列出「八一」字樣。慶祝「八一建軍節」，以及阿拉伯數字「9」、「0」，紀念建軍九十周年。



習近平發表講話，指天下並不太平，中國比以往任何時候更需要建設一支強大的人民軍隊，要堅定不移走中國特色強軍之路，「你們要堅定不移堅持黨對軍隊絕對領導的根本原則和制度，永遠聽黨的話、跟黨走，黨指向哪裏、就打到哪裏。」



習近平續指，「我們的英雄軍隊有信心、有能力打敗一切來犯之敵！我們的英雄軍隊有信心、有能力維護國家主權、安全、發展利益！」講話結束時，全場響起熱烈掌聲。



「黨指向哪就打到哪」



今次閱兵有超過四成裝備首次公開亮相，其中最受注目的是空中殲擊機梯隊公開中國自主研製、第四代隱形戰機「殲-20」，亦有最新型的殲擊轟炸機「殲-16」，是空軍對地打擊的主力，而戰機「殲-11B」則可在上空發射紅外干擾彈做掩護。



導彈方面，包括被稱為「航母殺手」的東風-21D反艦彈道導彈，以及命中精度高的東風-16改常規導彈。此外，今次閱兵亦首現有女兵身影，其隸屬的海軍陸戰隊方隊，兼具兩棲作戰能力，切合新形勢下戰略轉型需要。