﻿政府會盡力解說釋疑 林鄭：一地兩檢不會「難產」

高鐵香港段「一地兩檢」掀起民意戰。特首林鄭月娥認為，討論「一地兩檢」要回到事實本質，不要以太政治化、陰謀論、妖魔化的眼光看待方案，又形容有人將方案推到極端是荒謬，指政府會透過解說釋除市民疑慮，相信「一地兩檢」不會「難產」。



林鄭昨在電台節目指，「一地兩檢」討論應回到事實本質，「唔好太政治化、陰謀論、妖魔化嘅眼光去睇」，並指內地以「完全配合」的態度使方案能夠落實。她強調，興建高鐵和「一地兩檢」都不是內地「大石砸死蟹」，並稱以「三步走」落實方案，具穩固的法律基礎。



泛民形容得太極端



她坦言，兩地法律差距大是事實，但對於有資深法律界人士說：「唔好行咁近西九，如果唔係拉咗你呀」，感到匪夷所思，認為如泛民推到太極端，會令人覺得荒謬，如市民擔心，可選擇其他方法到內地。對於會否正式諮詢，她說現主要做解說工作，市民是否接受會在本地立法反映出來，相信「一地兩檢」不會「難產」。



兩名司長亦在網誌「發功」。政務司司長張建宗指，「一地兩檢」方案有清晰的法律理據，如沒「一地兩檢，高鐵香港段只是高速的城際直通車」，又說香港更可能被「邊緣化」。財政司司長陳茂波重申，政府提出的通關安排已周詳規劃和考慮實際情況，落實後可鞏固香港在粵港澳大灣區以至南中國的策略性地位。



馬時亨：總站每月八千萬開支



港鐵主席馬時亨稱，「一地兩檢」若在明年立法會休會前仍未獲通過，高鐵將無法如期於明年第三季通車，但屆時西九龍總站已開始營運，日前提出每月八千萬元營運開支「倒落海」並非嚇人。港鐵會以明年九月通車作準備藍本，有信心今年底前能與政府達成營運協議。