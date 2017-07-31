﻿房策不走數 出租劏房待公佈

新班子上任即將「滿月」，特首林鄭月娥透露，在土地房屋方面已有很多想法，包括在競選政綱提及的出租未補地價居屋、港人首置上車盤等，政府內部亦正進行多項研究，而與社會討論房屋土地來源的專責小組將於下月組成，九月召開會議，強調自己在政綱的房屋政策不會「走數」，呼籲市民拭目以待。



至於由政府主導協助、以成本價出租劏房的計劃，林鄭指項目會提供一定數量的單位，由政府認可的非政府機構擔任代理人，並稱已有發展商及業主考慮參加，運輸及房屋局和社聯稍後會進一步公佈詳情。



她續說，新政府團隊過去一個月很努力、馬不停蹄工作，她亦感覺非常充實，又指經歷選舉洗禮後，行事作風變得謙卑，時常提醒自己不要「駁嘴」，聆聽足夠意見才表達看法。