﻿三成餵母乳媽媽遭歧視

母乳餵哺概念仍未普及。一項調查發現，逾三成在職媽媽曾在授乳期間遭同事或上司不禮貌對待，包括被要求到廁所泵奶等。食物及衞生局局長陳肇始表示，考慮日後在賣地條款加入興建母乳餵哺設施。



香港母乳育嬰協會調者發現，在受訪約四千九百名在職媽媽中，逾三成表示在工作環境授乳時曾遭不禮貌對待，甚至歧視，包括被要求到廁所擠奶，或只限於午飯時間才可擠奶。



亦有人受盡上司及同事白眼，被質疑生產後一年仍繼續擠奶。調查又指，八成受訪者認為現行政策不足，協會主席梁凱庭期望，政府立法推行上班哺乳休息時間政策及提供相關設施，以全面保障哺乳權益。



陳肇始回應指，不排除日後在賣地加入強制條款，要求承建商在發展時加入母乳喂哺設施，並加強向商業機構推廣，鼓勵增加母乳餵哺的措施。



