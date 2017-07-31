﻿暑期保持閱讀 嚴防學習滑坡

悠長暑假展開，有家長為免子女「玩愴個心」，於是安排他們上興趣班或補習。父母的憂慮並非杞人憂天，有美國教育專家指出，「暑期滑坡」現象普遍，假期過後，閱讀或數學能力出現倒退，建議小朋友在長假期多閱讀。文：黃慧心



「暑期滑坡」（Summer Slide）的說法源自美國約翰霍普金斯大學於二○○七年的一項研究，發現中小學生在暑假後，學習能力出現下降。研究發現，低收入家庭的孩子，閱讀水平及串字能力一般會倒退，而高收入家庭的學生，閱讀能力則一般會稍為提升；但數學演算能力會倒退兩個半月，估計是由於低收入家庭的父母甚少要求子女閱讀，而放假亦較少機會接觸數學。



堅守四件事 學業不退步



類似研究在近年亦持續進行，有研究發現，學童就讀的年級愈高，學習退步的情況愈明顯，而且能力退步可以累積，長遠而言，嚴重影響學習。舉例一名六年級學生，若然每個暑假也不看書和做練習，學業水平會較同齡落後兩年以上。美國最新一項研究亦發現，來自低收入家庭的小學生，「暑期滑坡」的影響較大，負責研究的機構指，問題不是來自學校，家長必須努力解決。美國有不同專家及機構，提供避免暑假學習倒退的方法，值得大家參考。



1.訂定閱讀書單



美國教育部鼓勵學生在暑假保持閱讀習慣，不但可避免學習能力倒退，亦能為新學年作好準備。家長可帶子女到圖書館，然後訂定一張閱讀書單，而書目必須是孩子感興趣或由他們所選的書。另有研究指，高小及中學生在暑假宜閱讀四至六本書。



2.每日讀報看書



孩子宜每天閱讀，保持良好習慣，例如早上看報紙，即使只是當日天氣預告或報章刊載的漫畫或專欄亦可。日間可以看雜誌、網上資源等；晚上則可看書，甚至要求孩子為父母朗讀書中章節。



3.參與玩學課程



有研究發現，有報讀夏季課程的學生，較少出現「暑期滑坡」，因為他們保持閱讀及做習作的習慣，沒有疏懶。不過，專家提醒父母，不宜為子女選擇長時間及純學術的課程，建議可上較多活動、氣氛輕鬆的課堂或參加夏令營，讓他們有跟學校不同的學習體驗。



4.寫日記多走動



美國的老師鼓勵學生在假期寫信或寫日記，記錄生活中的大小事，此舉不但可以訓練學生的觀察力和寫作能力，亦可讓他們反思和作總結。學生在放假時亦不宜整天窩在家中，宜多參加活動、到公園或戶外探索，接觸不同的事物。