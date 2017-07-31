﻿積極推廣誠信管治 廉署提醒中資企業守法

香港股票市場發展蓬勃，除了行之有效的法規監管外，亦要推動上市公司商業道德及專業操守。近年不少中資企業來港上市，兩地文化差異或致誤墮法網，但據廉政公署觀察，中資企業洞悉兩地政策不同，明白香港不容許貪污舞弊行為。記者：潘琪慧



本港過去十年中資企業佔香港股票市場由三成半提高至五成，即使業務不在香港，亦必須遵守香港法規。廉署轄下商業道德發展中心總幹事鍾麗端指，廉署定期與商會合作，今年四月便到上海出席高層研修班，透過講座讓打算在港上市或已上市公司，了解香港法規及誠信管治的要訣。她指，中企關注議題與港商相若，例如甚麼是「款待」、「利益」及如何構成貪污等，或因中企更清楚中港兩地法律截然不同。



上市比重增至五成



廉署在一二至一六年間，就上市公司高層貪污舞弊提出十三宗檢控，但沒有資料顯示中資企業佔比例較多。鍾指，檢控數字雖不算嚴重，但牽涉的詐騙或賄款則相當巨大。以中國環境資源（前稱奮發國際）串謀行賄及串謀詐騙案為例，涉及五億元的高價收購交易，當中牽涉一億元賄款。她認為，這些案件涉及高層犯案，手法會「比較迂迴、比較隱蔽」，加上資金流動形式複雜，故需要法證會計師支援，以處理繁複的財務文件。



她又指，以往在申請上市過程中較易出現貪污舞弊罪行，例如高層人員串謀會計師竄改會計文件、誇大營業額，以符合上市規定，但港交所及證監會一六年收緊上市規管措施後，近年借殼或合併交易中出現賄賂詐騙罪行成趨勢，部份公司為得到借殼公司批准而行賄，容易買殼上市。



鍾麗端指，廉署希望透過九月初舉辦的上市公司商業道德會議、防貪和商業道德培訓資源，並接觸約二千間上市公司推廣誠信企業管治，以提升市場透明度及上市公司的問責性。