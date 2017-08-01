﻿涉非禮 大學男生 項明生被捕

旅遊達人項明生捲入風化案。項一周前涉嫌在其北角的辦公室內強吻一名見工的大學男生，以及摸事主的下體，事主翌日報警，東區警區刑事調查隊接手調查，昨天拘捕項明生。據悉，項明生將向律師尋求協助。



灣仔會展書展上周二最後一天開放，旅遊達人項明生（四十七歲）在場內向書迷推介其兩本新書，據悉，他期間與一名「粉絲」、二十二歲大學男生傾談甚歡，知悉該男生欲找工作，相約他書展後往其北角英皇道工廈的辦公室見工。



事主稱見工遭摸下體



該男生應約到項的辦公室見面，有人召他入房傾談安排工作。據悉，事主匆匆離開，並向朋友聲稱曾遭人強吻和摸下體，感到羞辱，翌日決定報案。



警方調查後，昨日下午五時許，探員到項明生的英皇道辦公地點將其拘捕。據悉，項明生將向律師尋求協助。記者致電項明生欲了解事件，暫無法聯絡上。



警方深夜回覆傳媒查詢，一名二十二歲男子懷疑在七月二十五日於北角英皇道一辦公室內被一名四十七歲男子非禮，警方初步調查，昨天拘捕涉嫌非禮的四十七歲男子。



獲准保釋 八月下旬報到



項明生現已獲准保釋，八月下旬向警方報到。警方將案件交東區警區刑事調查隊跟進。



據悉，項明生常周遊列國，摘取靈感撰旅遊書及製作網絡短片，他習慣聘用一名助手同行，為他拍攝照片及影片。熟識他的朋友稱，見過他與男助手同行，部份屬短期合作關係。



項明生四十歲退休，近年變身旅遊達人，把環遊世界經歷結集出書，為報章寫專欄，為電台及電視炮製旅遊節目，近年更獲日本委任為旅遊代言人，他本身亦是多個品牌的代言人。



四川出生的項明生一九八五年來港，他半工讀考入港大修讀心理學及日文，畢業後任職富士賣菲林，其後加入Sony（香港），由市場部推廣主任做起，升任該公司首位華人董事，打破日本集團由日本人當董事局成員的傳統。



項明生熟悉電玩，是Sony家庭電玩遊戲機 PlayStation總舵手，有「宅男教父」之稱。他於四十歲處於事業高峰期即提早退休，轉戰旅遊界，更成為KOL（Key Opinion Leader），以自僱人士身份，取得收入。去年他曾任韓國觀光公社宣傳大使、中華電力燃點生命力量宣傳大使、星夢郵輪代言人，亦曾為日本護膚品牌拍攝廣告。