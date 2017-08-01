﻿港僱主恐難請人 內地搶菲傭開價月薪萬五

內地中產階層膨脹，家庭對傭人需求大增，當局擬准以高薪聘請菲傭，或令鬧「外傭荒」的香港雪上加霜！菲律賓傳媒報道，中國計劃開放北京、上海及廈門等五大城市聘請菲傭；該報道指，中菲正研究為受聘女傭提供月薪十萬披索（約一萬五千七百港元），較本港法定外傭月薪的四千三百一十港元，高逾兩倍半。香港僱傭代理協會認為，若「高薪」屬實，本港家庭將來更難聘請到好的菲傭；中產家庭則擔心日後只能揀「籮底橙」。



《菲律賓星報》報道，菲律賓勞工部副部長杜米那表示，中國大使館官員與勞工部曾商討引入菲傭到中國五個大城市，包括北京、上海及廈門等，正研究為受聘菲傭提供月薪十萬比索（折合約一萬五千七百港元）。有關金額較現時香港外傭規定的最低工資為四千三百一十港元，高出兩倍半。



該報道指，內地人想聘用菲傭，是看中菲律賓人的英語能力好，對提升小孩英文水平很有幫助；同時覺得與其他國家外傭比較，菲律賓人較為溫和。報道引述中國大使館官員說，在菲律賓總統杜特爾特努力下，改善了中菲雙邊關係，中方決定聘請菲傭而非其他國籍外傭。中國代表團將於下月到菲律賓商討僱傭細節。



內地黑市價 最高人幣六千



其實，內地公安部為支持外籍科技人才到上海，已批准讓外籍人才聘用外傭，率先為內地開放外傭市場「試水溫」。香港僱傭代理協會主席張結民表示，內地部份省市去年開始批准引入外傭；現時在內地的菲傭多屬非法居留，人數以萬計，月薪介乎五千至六千元人民幣（折合約港幣五千八百零四元至六千九百六十五港元）。



他直言，內地大城市對外傭有很大需求，而且愈來愈多家庭「畀得起錢」他相信不少內地家庭願以高價聘請英語程度佳、擁有護士資格的菲傭。「非法都咁多人願意去（內地）工作，合法一定更多。」他擔心，港人將來難以請到質素好的菲傭。



香港法治令菲傭安心



中產之聲主席李子榮稱，現時很多年輕夫婦都是「雙職父母」，須聘請外傭照顧家中老幼。他認為，內地市場龐大，如准以高薪聘請外傭，大部份高質素菲傭將會被吸納到內地打工，香港僱主將更難「請到合心水嘅外傭」，難免令中產增添多一份憂慮。



不過，香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒說，內地僱主高薪招聘的菲傭，屬高學歷或具專業資格，與本港一般家庭所請的菲傭，要求不一樣，加上香港治安及勞工保障制度都讓菲傭安心，不擔心內地搶菲傭，會令菲傭對來港打工卻步。