﻿右手有被咬傷痕 17歲少年上吊亡涉企圖姦案

秀茂坪順天邨上周六發生的企圖強姦案，警方重案組探員連日調查後鎖定一名十七歲目標少年，昨日探員掩至其寶達邨住所時，他疑知身份敗露，畏罪在大廈水渠房吊頸自殺身亡。警方其後尋獲死者及發現其手上有被咬傷痕，以及檢獲涉案有關衣物及環保袋。



疑畏罪吊頸少年姓杜（十七歲），與母親及一名弟弟同住寶達邨達怡樓一單位。據悉，杜與胞弟同在觀塘一間Band 1中學就讀，原暑假後升讀中五，他中二時曾獲歷史科全班第一名。其同學指杜操行良好，形容他性格沉靜及孤僻，中文及作文成績頗佳，故對他與涉嫌企圖強姦感驚訝及不相信。



上周六秀茂坪順天邨天韻樓發生企圖強姦案後，重案組探員連日翻查閉路電視，鎖定一名曾在便利店購物目標少年。消息稱，昨凌晨時份探員掩至疑人秀茂坪寶達邨達怡樓住所拍門，但屋內無人應門，探員其後離開，並在附近埋伏。但至凌晨三時，探員聽到單位關門聲響，但走出時單位無人及失去疑人蹤影，但相信他仍在大廈內，於是召來衝鋒隊警員封鎖大廈及逐層樓搜捕。



同學指操行良好



至清晨五時許，探員搜查至後樓梯地下的一個面積約一米乘一米水渠房內，發現涉案有關被追緝十七歲目標少年，用其背包索帶吊頸昏迷，將其解下後證實已死亡。探員在少年的背包內檢獲一個環保袋，同時發現死者右手有被咬傷痕，與十九歲女事主反抗時咬傷色魔手部脗合。



警鎖定疑犯上門搜捕



警方其後在少年住所檢獲疑犯作案時穿着T恤及短褲，未有檢獲遺書。法醫奉召到場初步驗屍，相信死因無可疑，但真正死因有待剖屍後確定。探員事後在現場檢走多袋證物返警署進一步調查。據悉，事主家人外遊不在港，有待他們返港後助查。東九龍總區重案組第二隊已接手調查。



城大犯罪學教授黃成榮認為，若疑犯果真是案件犯人，其可能因日常生活中不斷累積挫敗感，加上其性格內向，沒有用社交或運動途徑解決，最終形成「性沉溺」而做出偏差行為。黃成榮指事發後，由於互聯網大肆充斥案件的報道，疑犯可能恐身份敗露害怕面對家庭、學校或友人，加上缺乏支援及計劃，最後走入死胡同，以自殺解決問題。