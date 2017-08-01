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﻿美股中段升80點

2017-08-01 列印
　　美國本周首個交易日向好，杜指中段報二一九一○點，升八十點；納指則報六三五七點，跌十七點。滙控美國預託證券價格中段見七十八點三一港元，跌零點一四港元；中移動美國預託證券價格則見八十三點二九港元，跌零點四六港元。紐約期金中段報每盎司一千二百六十七點六美元，跌零點八美元；紐約期油則報每桶四十九點四二美元，跌零點二九美元。
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