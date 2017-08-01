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﻿《星島》調查報道奪新聞獎

2017-08-01 列印
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　　「第十七屆消費權益新聞報道獎」昨天舉行頒獎禮，《星島日報》突發組記者譚皚璧和李智智（見圖）憑揭發北上投資陰宅「樓花」陷阱的報道，奪得文字組別（調查報道）的銅獎。

  兩人憶述，難忘實地視察時，的士司機收取車資後竟先行離去；現場沙塵滾滾，一片荒蕪，二人形容如置身沙漠。大會今年共收到二百四十九份作品，創下近十年新高，涵蓋車用燃油價格、圍標、「蚊型」住宅等議題。
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