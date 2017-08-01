﻿《星島》調查報道奪新聞獎

尼馬加盟巴黎聖日耳門進入倒數階段。這名巴塞隆拿前鋒被拍到在周六國家打吡友賽後進入皇家馬德里的更衣室，與相熟球員道別。同時此子完成於上海的商業活動，今日會轉飛卡塔爾接受聖日耳門體測，並領取由該隊主席、卡塔爾商人艾卡利法提供的違約金和稅款，向巴塞贖身。 據西班牙電視台的片段顯示，尼馬周六在國際冠軍盃3:2勝皇馬的賽後，進入銀河艦隊更衣室並逗留十五分鐘，最終拿著沙治奧拉莫斯和卡斯米路的球衣離開。據報這名廿五歲鋒將旨在與皇馬陣中相熟的朋友道別，拉莫斯亦暗示此子可能離隊：「我不知道其去向，每個人都有選擇的自由。但我希望這是最後一件從尼馬手上換來的巴塞球衣。」 領款向巴塞贖身 ...

2017-08-01