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日報新聞 > 港聞

﻿梁國雄收黎智英25萬元判無罪

2017-08-01 列印
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　　前立法會議員梁國雄（見圖）涉嫌於立法會任期內，透過壹傳媒前主席黎智英助手Mark Simon收受黎的二十五萬元捐款，但未有向立法會申報，被控公職人員行為失當罪。法庭昨裁定，控方未能在毫無合理疑點下證明有關款項是梁本人收取，在疑點利益歸於被告下，梁獲判無罪。

　　區域法院主審法官李運騰在判詞指，梁國雄的行為雖有可疑，因原本給予社民連的一百萬本票被分拆三份，而梁亦有份作出有關決定，但卻未能肯定梁是以立法會議員身份收取款項，或是代社民連收取，認為控方未能證明款項是給予梁國雄本人而非社民連，在疑點利益歸於被告下，判梁國雄無罪。

　　梁國雄在庭回應說「相信公道自在人心」。律政司發言人表示，會研究法官的判決理據和主控官的報告，再決定會否跟進。
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