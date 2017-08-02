﻿捲非禮案 承認有家室女兒 項明生：遭狂迷跟蹤

旅遊達人項明生捲入非禮大學男生事件，前天遭警方扣查。他昨天開腔指自己是「一個完全清白嘅人，無做錯任何嘢」，他稱上周書展遇到多名瘋狂粉絲，被跟蹤和騷擾，他呼籲粉絲：「做返自己應該做嘅事。」他又承認自己早有家室，育有一女，為了保護親人，他不會透露私人事情。



項明生在一個旅遊活動上多次強調「清者自清」，自言：「完全清白……無做錯任何嘢。」他又稱，深信法庭會還他清白。他提到書展期間遇到不少瘋狂粉絲，他們一直跟蹤他和騷擾他，有人稱如不能跟他見面便會自殺，或企圖強行索取其住址。他呼籲粉絲們：「做返自己應該做嘅嘢。」



被問及案中事主是否瘋狂粉絲時，項明生表示案件正在調查階段，不宜評論。他形容心情並未受影響，又指前晚「瞓得好好」。不少友人及贊助商及後亦發訊息予他，表明會全力支持他。



旅遊達人如常帶團



身為旅遊達人，項明生不時「四圍飛」，他指警方允許其出入境自由，案件對其工作並無影響，一切如常，例如會如期與一家旅行社合作，今年十月二十四及三十一日首次帶團到南韓深度遊，感受當地的文化和歷史，團費二萬二千以上，名額已爆滿。



事發上周二書展最後一日，現年四十七歲的項明生在場內跟一名二十二歲大學男生傾談，其後該男生到項位於北角英皇道的辦公室見工。惟男事主未幾匆匆離去，向友人稱遭非禮，並報警求助。警方接報調查後，前日往項明生辦公室將其拘捕，案件現交東區警區刑事調查隊調查。據了解，警方暫未作出任何起訴或刑事檢控。



稱女兒幾歲大



事件傳出後，即有不少人關心項明生的感情生活，惟他不願多談，即使是最親密的朋友亦鮮有透露。早前疑有網民偷拍到他拖着小孩逛街，傳出他早已結婚。項明生指坊間有不少傳聞，不想多作評論；他承認自己確有家室，育有一名幾歲大的女兒，為了保護親人，他不會透露私事，請大家見諒。