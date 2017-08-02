﻿首批副局政助名單出爐 兩會考狀元當政治助理

新政府首批副局長及政治助理名單出爐，當中包括兩名會考「狀元」。獲委為財經事務及庫務局政助的楊寶蓮，是○三年會考「十優狀元」，而符傳富獲委為運輸及房屋局政助，他是○五年會考的「八優狀元」。



政府公佈十位副局長及八位政治助理任命，超過一半人於今天上任。獲委任為食物及衞生局副局長的徐德義，在公共醫療系統工作超過三十年，是聯合醫院行政總監，原於今年底退休；保安局副局長由警務處刑事及保安處處長區志光擔任，政助是由退休總警司劉富生留任。另有兩位民建聯成員由政助升任副局長，包括獲委任為商務及經濟發展局副局長的陳百里、原為民政事務局政助的徐英偉則獲任命為勞工及福利局副局長。



首批名單不乏學歷高的「叻仔、叻女」，團結香港基金高級研究員楊寶蓮獲委任為財經事務及庫務局政助，她現年三十一歲，是○三年會考「十優狀元」，持有美國普林斯頓大學公共及國際關係學士學位。



年僅二十九歲的自由黨青年團主席符傳富，是○五年會考「八優狀元」，他獲委為運輸及房屋局政助，他持有港大理學士（精算）學士學位，獲得多項專業資格，包括香港會計師公會會員、CFA協會特許金融分析師等。



出任商務及經濟發展局政助的馮海容，年僅二十九歲，是民主思路理事，其父親馮康為前醫管局新界東醫院聯網總監。她畢業後主攻公共政策研究及倡議，現於跨國企業出任公關。



消息指，部份人選因仍未完成品格審查，任命未完全落實，因此不在首批公佈名單，包括盛傳出任政制及內地事務局政治助理的無線新聞主播吳璟儁、食物及衞生局政治助理的《城市論壇》主持蘇敬恆。