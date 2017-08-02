﻿黃金泳灘慘變垃圾灣

網民Alex Chan昨上載兩張泳灘照片，一張聲稱是前日拍攝，泳灘十分乾淨，但昨日卻已變成垃圾滿岸，當中有木材、膠樽、膠盒等，更有寫上簡體字的殺蟲劑等，景象駭人。不少網民對事件大感憤怒，批評「離晒譜」，質疑是內地船隻在香港海域傾倒垃圾所致，也有網民提醒應少吃近岸海魚，「污染得好緊要」。
有指因近日風向改變，將垃圾吹了來港，而負責清潔的職員則指，他們由昨晨七時開始清理垃圾，總共清理了十八輛車，但仍然未清理完畢，可能要花數日時間處理。
旅遊達人項明生捲入非禮大學男生事件，前天遭警方扣查。他昨天開腔指自己是「一個完全清白嘅人，無做錯任何嘢」，他稱上周書展遇到多名瘋狂粉絲，被跟蹤和騷擾，他呼籲粉絲：「做返自己應該做嘅事。」他又承認自己早...
2017-08-02
昨日是「八一建軍節」，慶祝解放軍建軍九十周年大會昨在北京人民大會堂舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在會上發表重要講話，提及「決不容許槍指揮黨」，「依法履行香港、澳門防務職責，堅決打擊一切形式的分裂破壞活動」。 穿著西裝的習近平昨在大會上發表講話，回顧中共建軍的發展歷程和功勳，表示深切懷念毛澤東、周恩來、劉少奇、朱德和鄧小平等老一輩的革命家和軍事家所創下的豐功偉績。習近平引述毛澤東曾指出「我們的原則是黨指揮槍，而決不容許槍指揮黨」，認為黨對軍隊的絕對領導，是人民軍隊的政治特質和根本優勢。 習近平提及，人民軍隊積極投身改革開放新的偉大革命，有力服務和保...
2017-08-02
荷里活男星佐治古尼（George Clooney）和國際人權律師妻子阿邁勒（Amal Clooney），計劃在今年幫助近三千名在黎巴嫩的敍利亞難民孩童就學。古尼正義基金會（Clooney Foundation for Justice）宣佈，與Google合共捐出二百二十五萬美元（一千七百五十五萬港元），協助近三千名敍利亞孩童就學，佐治古尼夫婦表示，該基金會與聯合國兒童基金會合作，幫助七所公立學校教育目前沒有就學的學生，捐款將用在交通、學校用品和教師培訓等，他們說：「我們不想因為他們運氣不好，在錯誤的時間出生在錯誤的地方，而失去一整個世代。」
2017-08-02
深灣9號坐落香港仔海旁，為區內少數享有南港島線便利之豪宅屋苑。屋苑由分層大廈及洋房組成，提供多款複式及大碼單位，全數享有深灣遊艇會一帶開揚海景。是次介紹其中一個高層單位，實用面積1949方呎，間隔4房...
2017-08-02
踏入八月份首個交易日，美國股市早段攀升，杜指曾漲近百點，再創日內紀錄新高，逼近22000點里程碑。目前為止，已出爐季度業績的美國上市公司大多表現勝預期，利好市況。不過，聯儲局前主席格林斯潘警告，當前真正的資產泡沫在債不在股，一旦美國債市泡沫爆破，人人都會遭殃。 杜瓊斯工業平均指數早段曾升99點，高位見21990點，距離22000點只差10點，其後今晨四時收報21963點，升72點；納斯達克指數收報6362點，升14點。滙控（005）美國預託證價格報79.35港元，較香港收市價升0.50港元；中移動（941）美國預託證價格報83.40港元，較香港收市價跌0.05港元。...
2017-08-02
曼聯今晚於都柏林進行最後一場季前熱身賽友賽森多利亞，剛成功從車路士購入防守中場尼曼查馬迪可望披甲，他除了可解放中場拍檔保羅普巴的進攻能力外，也可加強紅魔空中優勢，今晚可望小試牛刀，備戰下周二歐洲超級盃大戰皇家馬德里。 （有線61、201台周四凌晨2:40直播） 紅魔周一證實以四千萬鎊收購馬迪，據報雙方簽署三年合約，周薪十四萬鎊。他坦言明白自己在「狂人」戰術板上的角色：「再次跟摩帥合作的機會不容錯過。我知道自己在新東家的角色是要平衡攻守和控制比賽節奏，會竭盡所能做好工作。」有了此子加強中場控制力，普巴可望投放更多精力在進攻方面。 除此之外，摩連奴還看中馬迪的高度，連同...
2017-08-02
美國總統「侵侵」早前對別國第一夫人說了一句：「You're in such good shape...Beautiful.」，旋即掀起國際熱話，不過阿卓爸爸今次要討論的並非女士體態，而是OS...
2017-08-02
TVB新劇《同盟》下周推出，「熒幕女友」胡定欣及「新歡」單文柔跟陳展鵬的三角緋聞即被炒熱，直至展鵬「阿媽」鮑起靜開腔確定「阿囝」在她面前承認女友，展鵬女友之名塵埃落定，她還大讚展鵬乖仔又孝順屬超級好仔...
2017-08-02
科技園公佈四項「港產」創新科技產品，包括一部集實用與玩樂於一身的單輪平衡電動滑板、一個有助教學、展覽的虛擬實境平台等，盡顯本地創科人才潛質優厚，但香港的創科產業依然薄弱，必須急起直追，政府須在財稅、人力、產業等政策，展現出「創新有為」的精神，以力挺創科人才大展拳腳。 近年在多項國際競爭力排名中，香港顯露一個弱項，就是創新科技停滯不前。在去年的世界經濟論壇全球競爭力報告，香港排名第九，下跌兩級，幾乎跌出十大之外，在各項評分中，香港創新科技表現不如人意。與香港一河之隔的深圳，過去二十年間，由低增值勞動密集工業模式，發展成創新科技企業集中地，晉身珠三角龍頭，箇中原因，是當地政府大...
2017-08-02
巴西騎師莫雷拉不但是三屆成為香港冠軍騎師，跟其當年在新加坡一樣，每季成績都在不斷上升，且屢次刷新紀錄，例如一季內贏馬最多紀錄、一個賽馬日內贏頭馬最多紀錄、一季內最快贏出一百場頭馬紀錄等。他在接受訪問時...
2017-08-02