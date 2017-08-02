﻿黃金泳灘慘變垃圾灣

屯門黃金泳灘被垃圾圍岸，慘變「垃圾灣」﹗有網民發現，該泳灘昨日有大量垃圾被沖上岸，遠看就如一條垃圾長龍，引起網上熱議。有網民指「垃圾全部簡體字標籤」，憤斥「離晒譜」。



網民Alex Chan昨上載兩張泳灘照片，一張聲稱是前日拍攝，泳灘十分乾淨，但昨日卻已變成垃圾滿岸，當中有木材、膠樽、膠盒等，更有寫上簡體字的殺蟲劑等，景象駭人。不少網民對事件大感憤怒，批評「離晒譜」，質疑是內地船隻在香港海域傾倒垃圾所致，也有網民提醒應少吃近岸海魚，「污染得好緊要」。



有指因近日風向改變，將垃圾吹了來港，而負責清潔的職員則指，他們由昨晨七時開始清理垃圾，總共清理了十八輛車，但仍然未清理完畢，可能要花數日時間處理。