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﻿腳底按摩器按肩頸 日婦被勒死

2017-08-02 列印
■日婦衣領突捲入腳底按摩器的滾輪中，令她窒息死亡。
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        按摩器有助紓緩身體痠痛，不少都市人使用，但使用不當，隨時樂極生悲。日本北海道一名七旬老婦，上周三在家使用腳底按摩器時，疑「貪方便」改按肩頸，衣領被捲入機器滾輪中，被活生生勒死。

衣領纏滾輪致窒息

　　有關「殺人武器」為一個長約三十三厘米，闊四十四厘米的腳底按摩器。上周三該名七十七歲的婦人在家使用按摩器時，隨手取下包裹着機器的布罩，並改置於頸部上按摩。

  不料老婦衣領突捲入按摩器的滾輪中，她一時反應不來，無法把纏在頸上的衣領解開，當場窒息，待家人發現時，已失去意識，送院證實不治。

  據了解，日本在過去十五年，共有五人因同類意外死亡，涉同一按摩器生產商。
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