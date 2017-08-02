﻿體驗陸上衝浪滑雪感覺 港產電動滑板冀「好玩」代步

電影《春嬌救志明》中演員余文樂手執手教女飛魚歐鎧淳玩滑板，讓人留下深刻印象，該款新玩意正是由科學園「科技創業培育計劃」成員公司開發的Surfwheel單輪平衡電動滑板，可讓用家體驗陸上衝浪和滑雪感覺，期望未來在「智慧城市」中成為短途代步工具。



由「酷飛發展」開發的Surfwheel，採用實木與鋁合金支架，重約八公斤，最高負重約一百二十公斤，配備八吋扁平輪胎、五百瓦馬達及鋰電池，最高時速約十八公里，充電一個半小時後可連續使用一小時，在硬地和草地上亦可使用，透過單一滑輪及滑板之間的緩衝，模擬衝浪所需的平衡效果。



蝙蝠俠超人圖案產品下月推



公司聯合創辦人馬頌棋指，已與海外發行商簽訂價值約一億元合約，並與華納兄弟合作，下月推出印有蝙蝠俠、神奇女俠和超人圖案的Surfwheel，期望Surfwheel日後成為成為「好玩、有型嘅個人交通工具」。



此外，「原動力科技」開發的VirCube及教學平台Schology，採用沉浸式虛擬實境（VR）與增強實境（AR）技術。用家只需戴上立體眼鏡，可看到投射於牆身和地板上的立體影像，內置的感應器讓空間配合用家動作和位置調節畫面。首席執行官曾俊雄指，港鐵及新世界發展曾先後使用系統作虛擬遊覽，有兩間中學亦已購入系統，將於新學年作教學用途。



科學園科技創業培育計劃主管莫偉軒指，「智慧城市」為科學園三個重點科技發展範疇之一，現有逾百間公司正進行相關研究項目。科學園亦將與中大合作設立智慧生活體驗區，支援和試行各種發明。