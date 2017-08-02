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﻿美股中段升94點

2017-08-02 列印
　　美國周二股市向好，杜指中段報二一九八五點，升九十四點；納指則報六三五八點，升十點。滙控美國預託證券價格中段見七十九點二三港元，升零點三八港元；中移動美國預託證券價格則見八十三點五一港元，升零點○六港元。紐約期金中段報每盎司一千二百七十八點六美元，升五點二美元。
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