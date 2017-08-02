﻿事主及內地家人失款134萬 浸大碩士女生墮雙重電騙陷阱

浸大一名內地碩士女生及其家人墮入雙重電騙陷阱。騙徒騙得女事主七十六萬元後，再利用其照片製作合成照，並盜用其微信帳戶，發訊事主的內地家人稱她被「綁架」。慈父救女心切，騙徒再騙得五十八萬元。父女合共損失一百三十四萬元，警方接報調查，昨天在沙田尋獲女生，證實她安全無被綁架。



電騙黨呃浸大女碩士生及家人一百三十四萬元。受騙女生二十三歲，瀋陽人，早前來港留學，讀浸大碩士課程。警方消息稱，案中女生早前接獲一名不明男子來電，對方聲稱是執法人員，稱她有包裹涉及一宗刑事案件；電話其後轉駁至一名自稱內地執法人員的男子，該男子指她涉嫌干犯刑事罪行，指示她暫時不可與家人聯絡，並要求她將六十五萬元人民幣（折合約七十六萬港元）存入一內地戶口，作為調查保證金。該男子又要求她其下載一個手機應用程式，填寫個人資料以及戶口資料，以及傳送自拍照片。



女生其後按照指示回內地，分多次將該筆款項存入指定銀行戶口，然後返港。該批人民幣存款其後被人提走。



騙徒同時盜用女事主的微信帳戶，向其友人及瀋陽家人發出照片，相中的女事主被蒙眼以及半裸，面露痛苦表情。發照者恐嚇其家人及朋友不得報警。其父及友人與女事主失去聯絡，不虞有詐，按對方指示支付五十萬元人民幣贖金（折合約五十八萬港元），並通知女生在港的同學報警。



前日中午十二時，警方接獲事主女同學報案，稱女生失去聯絡。警方立即展開調查，昨日在沙田一個公眾場所發現女事主，證實她安全沒有受傷，更沒有被人綁架。警方進一步調查，證實她墮進電騙陷阱，相信女事主家人收到合成照片。案件列以欺騙手段取得財產，現由灣仔警區重案組第二隊跟進。