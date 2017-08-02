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﻿數量不足二千隻 白頸鴉擬列易危級別

2017-08-02 列印
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　　天下烏鴉並非一樣黑，白頸鴉的頸部卻披着白色羽毛，有組織最新研究估計，全球白頸鴉（見圖）總數少於二千隻，而雖然本港白頸鴉數量穩定，但內地數目卻大幅下降，建議把白頸鴉保育級別由「近危」調升至「易危」級別。

　　據文獻記載，白頸鴉甚為常見，過去廣泛分佈於中國大陸，但近年數字卻銳減。環團機構AEC Ltd總監利雅德指，研究團隊收集白頸鴉的分布資料發現，最大的白頸鴉種群棲息於湖北、河南及安徽三省交界的大別山地區，共記錄到四百五十隻；其次是在香港錄得的三百六十二隻，其他省份只有零星記錄。利雅德續指，研究團隊估計現時全球的白頸鴉總數不足二千隻，估計內地錄得的白頸鴉數字大減，建議國際鳥盟和國際自然保護聯盟把白頸鴉保育級別，由近危調升至易危級別，增加警惕作用。香港觀鳥會研究經理余日東指，白頸鴉是食腐肉鳥類，可分解魚類及動物屍體，亦有助維持生態養份循環，認為要加強對白頸鴉保育工作。
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