﻿四成受訪者料 林鄭任內示威趨緩和

新政府上任後，社會氣氛有所緩和。中大香港亞太研究所上月十三至十八日，以電話形式訪問七百二十一名十八歲或以上的市民。結果顯示，四成受訪者認為林鄭月娥成為新任特首，未來五年的示威衝突情況將較為緩和，只有近一成三人認為會更加嚴重，而預料情況與現時差不多的則有三成七。



對於現時市民與政府之間的矛盾，四成九受訪者覺得嚴重，但比率較去年三月的同類調查下降十七點四個百分點；認為不嚴重的有一成四，較去年調查上升七個百分點。調查又問及，當爭取社會公眾權益時應「要堅持原則，不應該退讓」，「還是大家各讓一步，求同存異」，贊成後者的有近七成；同意前者的僅得兩成一。