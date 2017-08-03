﻿中三輟學 奮發考入警隊 保安局副局長 「我來自茶樓」

才俊莫問出處。政府公佈首批副局長、政治助理人選中，保安局副局長區志光出身基層，靠拼搏晉身警隊高層，再出任問責官員。據悉，他中三為幫補家計輟學，先後在酒樓及電子廠打工，十八歲考入警隊，他意識到英文不好，半工讀夜校進修。最終英文會考獲A級成績，開啟警隊晉升之路，他獲委任督察、總警司、刑事及保安處處長，現獲任命保安局副局長，編寫出「他來自茶樓」的勵志故事。



快將五十六歲的區志光，上任保安局副局長前在警隊任職三十七年。資料顯示，區志光八○年十八歲時投考警隊，由警員做起，八六年三月獲委任為督察，至○七年九月晉升總警司，四年後升任警務處助理處長，一五年五月出任高級助理處長，由一六年三月開始，區一直為刑事及保安處處長，仕途一帆風順。



任職樓面及電子廠倉務員



據悉，區志光成功背後，其實是一段依靠個人努力改變命運的勵志故事。區志光自幼居住中上環區，家境清貧，父親在舊六國飯店當廚師，母親則在舊大會堂酒樓當洗碗女工。為了幫補家計，區志光中一、二時開始在酒樓做暑期工，中三時因學費昂貴而輟學，跟隨父親在酒樓打工，任職樓面，他之後亦任職電子廠倉務員。



警員公餘進修英文 開啟晉升路



四年後，十八歲的區自覺警察能幫助人，於是投考警隊。他起初駐守港督府，其後被派駐香港仔警署。區志光深感英文不濟，於是發憤圖強，下班後到夜校進修英文及高中課程，值更時勤練英文寫作，再交給夜校老師批改；區志光更在學校結識了妻子。他最終會考英文科考獲A級成績，得到警隊高層賞識，加入商業罪案調查科，開啟其晉升之路。



98至02年任董建華副官



區志光九八年至○二年間，獲選為時任行政長官董建華的副官。按照慣例，每屆特首的副官每年均會舉行聚會，有傳區志光聚會期間，總不忘稱讚董建華為人「很nice、從不罵人」，足見其念舊之情。區志光雖身居高位多年，但不善喝酒。早年本港警方與內地公安加強合作時，區在邊境警區工作時，須飯局應酬，其間觥籌難卻，不免為港「捐肝」。



對於獲委任為保安局副局長，區志光接受記者訪問時，自言對任命感到非常榮幸，並衷心感謝警隊三十七年來的栽培。