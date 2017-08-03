﻿分租豉油街14單位 社聯過渡房屋月租料最平1900元

市建局早前證實，將會在旺角豉油街的安置大廈推出十四個單位，以差餉租值五成租金租予社聯，作過渡住屋平租予基層市民居住，租期兩年。該十四個單位，面積由三百七十二呎至四百一十五呎不等。
社聯昨午就有關項目舉行簡介會，吸引數十個社福機構出席，期望租金以綜援租津上限計算，一人住戶租金約一千九百元，二人家庭約三千元。社聯業務總監黃健偉指，社聯只扮演中介者角色，項目會交予獲選的機構營運，而計劃書可由多於一個機構聯合提交。他續說，營運機構首要是符合「共住」的概念，單位不會分間成劏房，只接受分租同住。
租期擬限三年內
他續說，受助對象為有過渡性住房需求的人士，並不限於公屋輪候者；而租金則視乎計劃的用家的負擔能力，會參考公屋及綜援租津水平計算，強調過渡性房屋租住年期不應該長過兩至三年，否則會扭曲原有理念，期望今年十月起安排住戶入伙。
社區組織協會昨有代表參加簡介會，幹事戚居偉表示，在旺角設立同屋共住的單位，位置吸引，但社聯傾向一個機構承接全數十四個單位，由於營運成本不低，加上單位於十月「起租」，擔心在短期內未能找到租戶，一旦出現「空租期」，中小型社企難以承擔損失。他說，組織稍後開會商討，才能確定是否提交計劃書。
社會地產「好宅」負責人任真指，項目目標在十月推出，除了提交計劃書，亦要找租客，時間十分緊迫，又指不排除與其他機構合作申請，但待開會後再作決定。