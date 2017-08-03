﻿分租豉油街14單位 社聯過渡房屋月租料最平1900元

各界以新思維，紓緩基層市民的住屋需求。香港社會服務聯會早前承接市建局在旺角豉油街安置大廈十四個閒置單位，邀請社福機構以低於市價，平租予基層作過渡性房屋。有關項目以「共住．共生」為理念，昨日起接受機構提交營運計劃書。社聯強調，單位不會分間成劏房，只接受分租同住，期望租金以綜援租津上限計算，一人住戶租金約一千九百元，今年十月「起租」。



市建局早前證實，將會在旺角豉油街的安置大廈推出十四個單位，以差餉租值五成租金租予社聯，作過渡住屋平租予基層市民居住，租期兩年。該十四個單位，面積由三百七十二呎至四百一十五呎不等。



社聯昨午就有關項目舉行簡介會，吸引數十個社福機構出席，期望租金以綜援租津上限計算，一人住戶租金約一千九百元，二人家庭約三千元。社聯業務總監黃健偉指，社聯只扮演中介者角色，項目會交予獲選的機構營運，而計劃書可由多於一個機構聯合提交。他續說，營運機構首要是符合「共住」的概念，單位不會分間成劏房，只接受分租同住。



租期擬限三年內



他續說，受助對象為有過渡性住房需求的人士，並不限於公屋輪候者；而租金則視乎計劃的用家的負擔能力，會參考公屋及綜援租津水平計算，強調過渡性房屋租住年期不應該長過兩至三年，否則會扭曲原有理念，期望今年十月起安排住戶入伙。



社區組織協會昨有代表參加簡介會，幹事戚居偉表示，在旺角設立同屋共住的單位，位置吸引，但社聯傾向一個機構承接全數十四個單位，由於營運成本不低，加上單位於十月「起租」，擔心在短期內未能找到租戶，一旦出現「空租期」，中小型社企難以承擔損失。他說，組織稍後開會商討，才能確定是否提交計劃書。



社會地產「好宅」負責人任真指，項目目標在十月推出，除了提交計劃書，亦要找租客，時間十分緊迫，又指不排除與其他機構合作申請，但待開會後再作決定。