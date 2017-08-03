﻿私家車掛九單車 違法可判囚

駕駛人士最怕「馬路炸彈」，有網民日前在多處地方發現一輛私家車在車頂及車尾掛上最少九部單車，在公路及街道上行走，批評做法十分危險，質疑有否犯法。法律界人士指，若懸掛物超出法例規定即屬違法，可被判罰款及監禁。



多名網民在不同地區拍到一輛車身掛滿單車的私家車。有網民在公路拍到該車，亦有網民拍到「上貨」一刻，更聲言並非第一次看見。事件引起網議熱議，有網民認為，私家車被阻擋車窗已屬違法；但亦有網民認為「無跌落嚟咪無犯法囉」。



大律師陸偉雄指，每類車輛設置懸掛物均有法例規定，若伸延太多構成阻礙便有可能超出規定，而若懸掛物沒繫穩而掉在路面，令其他車輛收掣不及致損毀，則可提出檢控。