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﻿總商會主席撐「一地兩檢」

2017-08-03 列印
        香港總商會主席吳天海撰文支持「一地兩檢」方案，認為《基本法》第二十條賦予香港擁有全國人大常委會授予的額外權力，為方案提供法理基礎。

        他指，「一地兩檢」安排是希望為乘客提供更快捷方便的服務，而現行建議提出列車月台及離境大堂劃為禁區，相當於機場禁區，乘客辦理通關手續後，就進入執行內地法律的區域。他又以英法海底隧道為例，指當年工程同樣備受爭議，但「如今回頭再看，它們都變得很荒唐」，相信將來有關高鐵的質疑亦會隨通車後慢慢釋除。
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