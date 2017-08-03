﻿沒「一地兩檢」失高鐵意義

竣工多時的高鐵香港段工程接近尾聲，將可為香港帶來龐大的經濟及社會效益與便利，我們必須盡快讓這項目塵埃落定。



可惜部分人士卻指「一地兩檢」建議方案違反基本法，令港人的權利與自由受威脅，並找出無數所謂「技術性」理由，來解釋為甚麼這是不可行的，他們駁斥有關安排有違基本法第18條，全國性法律不在香港實施。但我們若果深入鑽研基本法，當見到第20條已賦予香港額外權力，為「一地兩檢」安排提供法理基礎，但反對者仍指政府不尊重基本法精神。



無論在美國、法國還是香港，任何憲法的原意，都經常會被加以詮釋。隨着時代轉變，法律條文也必需切合現實環境，以適合今時今日的需要。律政司司長袁國強曾扼要指出，我們尊重基本法同時，亦要與時並進。



過去廿年來，基本法有利香港社會發展，我相信在未來30年亦不會變。但令我困惑的是，我們的特殊地位有時卻成為拒絕與內地加強關係的藉口，這違反一般常識。



「一地兩檢」安排是希望為乘客提供更快捷方便的服務。任何需要乘客在邊境下車過關的安排都相當荒謬。我期望可以在九龍站登車後一小時內抵達廣州，以及不用乘客機就可直達內地各大城市，相信大部分港人都會認同。



世界上主權國之間，都會以常識及務實的態度來解決「一地兩檢」的問題。香港與廣東隸屬同一主權國下，邏輯上更沒有理由難以順暢執行「一地兩檢」。



任何有關「一地兩檢」安排的爭辯或關注都是正常和健康的，但討論必需理性進行，以尋求最終解決方案，而非推翻項目。現行建議提出列車月台及離境大堂被劃為禁區，常識上這相當於我們所理解的機場禁區。當旅客辦理通關程序後，區內便會執行內地法律。



有巿民關注「一地兩檢」下各式各樣的假設情景，例如能否瀏覽臉書或在站內閱讀內地禁書。無疑，政府需花時間解答公眾疑問，並讓他們明白高鐵帶來的好處。一如英國政府在英法海底隧道啟用前，也設法解答公眾疑問。該項基建壯舉同樣備受項目延遲、爭議及成本飛漲困擾。各類猜想滿天飛，如會否有染上狂犬症的動物通過隧道，或武力入侵迫在眉睫等，讓英國人的法國恐懼症火上加油。這類聯想在隧道啟用前曾備受重視，更一度登上全球媒體頭條，如今回頭再看，它們都變得很荒唐。



今天我們難以想像，英法海底隧道若不曾存在會如何。我相信當高鐵正式通車後，乘客依然會有抱怨的聲音，不過他們更有可能抱怨，為何高鐵不能早於多年前通車？



香港總商會主席吳天海