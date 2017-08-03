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﻿元朗露天車場搗非法油站

2017-08-03 列印
　　消防處昨日在元朗進行打擊非法加油活動，人員掩至一個露天停車場，發現一輛危險品牌照過期油缸車，檢獲三萬公升油渣，總值約三十萬元，拘捕一名女子。

　　消防處高級消防隊長（危險品課）梁樂衡表示，早前接獲線報指，元朗山下路一個露天貨櫃停車場有非法加油活動。昨上午十一時，派出打擊非法燃油轉注特遣隊及危險品巡查專隊到場，發現一輛油缸車，但其危險品牌照已過期，油缸內有約三萬公升柴油，總值約三十萬元。現場拘捕一名女子，涉嫌沒有有效的危險品牌儲存危險品，及沒有消防處准許的儲存缸儲存柴油被捕。
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