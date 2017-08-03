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﻿美股中段升25點

2017-08-03 列印
　　美國周三股市個別發展，杜指中段報二一九八九點，升二十五點；納指則報六三三六點，跌二十六點。滙控美國預託證券價格中段見七十八點三七港元，跌零點九八港元；中移動美國預託證券價格則見八十三點一二港元，升零點一二港元。

  紐約期金中段報每盎司一千二百七十八點三美元，跌一點一美元；紐約期油則報每桶四十九點五美元，升零點三四美元。
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