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﻿商經政制兩局 重點推大灣區

2017-08-03 列印
■大灣區將為局方未來重點工作，積極跟業界、商會、內地各部門等聯繫溝通。
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  今屆政府着力推動「一帶一路」及大灣區發展，並將「一帶一路」辦公室納入商務及經濟發展局，由局方負責相關工作。商經局將與政制及內地事務局加強合作，並重整工業貿易諮詢委員會，促進作為「一帶一路」重要支撐的大灣區，以及「一帶一路」戰略的發展工作。

  商經局局長邱騰華昨聯同政制及內地事務局局長聶德權與傳媒午宴。邱騰華表示，「一帶一路」不但是國家政策，更為香港帶為商機和發展機會。他舉例指，東盟十國在過去二十年成為香港第二大貿易夥伴，對香港專業服務需求極大，香港作為國家最開放、國際化的城市，不但能扮演「一帶一路」所倡議的角色，更能乘風而起。

　　聶德權則表示，大灣區內省市具生產及商業發展實力，香港則有科研人才優勢，兩者互補更能配合「一帶一路」發展。而大灣區將為局方未來重點工作，積極跟業界、商會、內地各部門等聯繫溝通，並統籌協調跨部門合作。
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