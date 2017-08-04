﻿沉迷虛擬世界 三年增四倍 e代機童網癮迅加深

大人細路機不離手成為都市常態。衞生署調查顯示，有一成三小學生平均日花逾三小時上網，較三年前同類調查勁升四倍。調查更發現，逾一半受訪小學生曾因上網或使用電腦而與父母爭執，亦有七成七受訪家長稱為此與子女爭執，反映小朋友沉迷電子產品致家嘈屋閉。調查顯示，兒童開始使用電子產品的年齡中位數為一歲至一歲半。



衞生署上月以問卷訪問一千三百二十八名兒童及家長，結果發現一成三小學生每天平均上網達三小時或以上，較一四年同類調查不足三個百分點，高出四倍多。超過三成受訪小學生承認，曾為上網或使用電子屏幕產品而放棄外出活動、減少睡眠時間，甚至影響學業成績，都比三年前有惡化趨勢（見表）。小朋友打機上網影響親子關係，有五成三小學生承認為此與父母爭執，亦比三年前調查的四成一為差。



家長子女因用電腦爭執



家長方面，七成七受訪者曾因子女上網或使用電子屏幕產品而與子女爭執，遠高於三年前的四成四比率；另亦有六成二認為子女的日常生活因此被影響，同樣遠較早前的兩成六為多，顯示問題有惡化趨勢。



衞生署社會醫學顧問醫生鍾偉雄提醒家長，兒童長期接觸電子屏幕產品，眨眼次數減少，引致眼乾及近視。若因而減少戶外或體能活動，或有機會引發肥胖，以及骨骼發育有問題。他建議，家長應以身作則，與子女訂下規矩，以免子女沉溺或健康受不良影響。



一歲已用電子產品



基督教服務處網絡沉溺輔導中心主任鄧震宇表示，小朋友沉迷上網，家長往往只會責罵而忽略背後的原因。他認為，孩子經常使用電子產品，大多因為社交能力、家庭關係不佳或自我形象偏低，導致「沒有其他選擇」得到愉快感，只好繼續沉醉虛擬遊戲世界。他建議家長減少責罵，改為多溝通及多體諒，重新了解子女需要，並開拓多元化的活動選擇，讓他們發展所長，走出困局。



此外，調查顯示，兒童開始使用智能電話或平板電腦的年齡中位數為一歲至一歲半。育有一子的藝人兼幼兒教育導師何基佑指，不建議四歲以下的孩子使用電子屏幕產品，因為電視、電腦播放的片段大多較快及刺激，容易降低孩子的專注力，或令他們對書本失去興趣。