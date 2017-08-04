﻿「踢拖」駕駛遇事或成量刑因素

意外中肇事七人車司機「踢拖」駕駛，使其駕駛表現有否受影響成疑。有律師指，法例上雖沒有規定司機駕駛時的穿着，但一旦有意外發生，可能會成為量刑因素。



執業大律師陸偉雄解釋，現時本港法律沒有針對司機駕駛需穿着甚麼鞋、或是否必須穿鞋有所規管，是以案中七人車司機即使穿拖鞋，亦不屬違法。但他強調，穿拖鞋某程度上會影響司機的駕駛表現，如剎車掣本身並不平滑，穿拖鞋腳部未必能在穩固的情況下踩剎車，若赤腳的話，甚至會可能因疼痛而未能控制。如有意外發生，這點將成為量刑因素。



陸偉雄續指，部份司機高估自己的駕駛技術，穿人字拖或涼鞋駕駛。此舉雖不屬違法，但他提醒「你永遠唔知有無事會發生」，認為安全起見，司機還是應穿着「正當服飾」。