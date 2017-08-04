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﻿美股中段偏軟

2017-08-04 列印
　　美國周四股市偏軟，杜指中段報二二○一五點，跌零點二七；納指則報六三四五點，跌十七點。滙控美國預託證券價格中段見七十八點三三港元，升零點○八港元；中移動美國預託證券價格則見八十三點七一港元，升零點○一港元。紐約期金中段報每盎司一千二百七十四點七美元，跌三點七美元；紐約期油則報每桶四十九點七三美元，升零點一四美元。
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