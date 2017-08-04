﻿競食百粒燒賣惹惡評 政府青年網被「嬲爆」

年輕人玩過籠，「呃Like」變成「吸嬲」。政府青年網（youth.gov.hk）在社交平台專頁發放一段直播，兩名年輕女主持自我挑戰，鬥快競食一百粒燒賣，其間主持人一度吃得太飽直呼「反胃」，結果引起網民及環保團體批評濫用食物來玩樂，又鼓吹暴飲暴食。該專頁其後刪除片段並道歉。



該專頁舉行「輕輕鬆鬆三十分鐘」活動，直播挑戰食一百粒燒賣，登出兩名女主持爬上「燒賣山」的圖片，留言指「想知一百粒燒賣係咩概念嗎？」引人收看，惟直播後引起大批網民批評，指兩人不珍惜食物，用來作樂，十分糟蹋，令青少年「有樣學樣」。



專頁刪片段，並留言致歉



該專頁隨即刪除片段，並留言致歉稱，節目是為了回應美食節一蚊一百粒燒賣的環節，因有網民感覺不安已移除影片，又指「因小編們實在太喜歡吃燒賣了，所有美味燒賣已被消化，並會做足夠運動以燃燒多出的卡路里。」昨日再次發文二度道歉，重申沒有浪費食物的意圖，且發出新直播，是兩名主持做辦公室伸展運動的片段，表示正努力消耗其卡路里。不過，網民並不接受道歉，直指：「咪扮鍾意食呀！使唔使我cap返你地個反胃樣出來？！」



食物回收機構「食德好」關注事件，在其專頁上載兩主持直播食燒賣時的片段截圖，指中段開始主持不斷表示「食到好辛苦」、「開始想嘔」、「要搵人接力」等。機構認為她們不應將食物當成遊戲，倡反思「係幾時開始，我哋將食物當係遊戲？我哋係咪需要扭轉將食物當係遊戲的文化？」網民認為像電視台的遊戲節目一樣，太浪費食物，又指「食完就扣喉嘔番，有報應」，及反問「請你返來食一百粒燒賣？」



政府青年網隸屬由政務司司長管理的效率促進組，專為十五至二十四歲青少年提供資訊，包括政府工、青少年計劃等，為吸引更多人瀏覽，專頁不時會拍攝直播片段。今次事件中兩名主持是政務司辦公室實習生，分別來自恒生管理學院及樹仁大學的大專新聞系，負責在政府青年網站發帖。