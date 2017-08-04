﻿《任總觀點》重出江湖 抨「守財奴」政策拖後腿

行政會議成員任志剛任金管局總裁時，每周網誌《任總觀點》，紅爆一時，現在「重出江湖」，昨天復刊第一篇，力陳特區政府過去十年一直採取「守財奴」政策，拖着經濟後腿，「可說是穩健有餘，進取不足，亦不合時宜」，暗示政府應多投入公帑，推動發展。他支持特首林鄭月娥提出「財政新哲學」，以及「把握機遇，投資未來」的願景。



任志剛網誌《任總觀點》捲土重來，「頭炮」以「香港公共財政管理」為題，他指《基本法》第一百零七條規定香港的財政預算以「量入為出為原則，力求收支平衡，避免赤字，並與本地生產總值的增長率相適應」，是要審慎管理香港的公共財政，但他認為政府過去十年一直採取「守財奴」政策，導致大量盈餘出現，拖着經濟後腿，「可說是穩健有餘，進取不足，亦不合時宜」。



任志剛認為，了解《基本法》第一百零七條，可從四方面着手：第一，從比較容易及沒有爭議的「時間」角度，合理做法是在一個經濟周期中達至收支平衡，每年度以務實的態度和適當的彈性，審時度勢；第二，從財政「預算與實況」的角度，判斷是否符合《基本法》第一百零七條時，應從預算角度出發。



特首認同任志剛觀點



他續指，第三，從「概念具體」性質的角度，遵守「原則」不等於墨守成規、「力求收支平衡」不排除力有不逮、「避免赤字」不代表不能發生；第四，從條文中的「財政預算……與本地生產總值的增長率相適應」的角度，當經濟增長速度太慢，便需要增加政府開支、減稅和作赤字預算；而當經濟增長速度太快，便用相反的財政政策。他在末段提及，新政府的「財政新哲學」中，有關「把握機遇，投資未來」的願景，令他非常鼓舞。



身在新加坡的林鄭月娥回應指，任志剛的看法，與她的「理財新哲學」異曲同工，在《基本法》第一百零七條及公共財政方面並非僵化，相信任志剛的建議，在社會引起討論，對她日後的工作有裨益。



對於金管局前總裁任志剛認為政府過去一直採取「守財奴」政策，浸會大學經濟系副教授巫伯雄表示認同，並指政府以往的財金官員欠缺視野，只扮演執行者的角色，因此推行政策時較為保守，「最多只懂做基建，做不到發展創新科技等其他東西。」他表示，除了教育外，最值得政府大力撥款投資的是創新科技，又解釋以往世界的經濟是由「資本」主導，現時則以「創新」主導。