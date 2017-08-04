﻿貨車鬧市「甩轆」 媽媽背擋救BB

紅磡發生一宗駕駛交通意外，彰顯母愛偉大一面。一輛貨車昨沿佛光街駛至信用街時突然「甩轆」（見圖），車轆如脫韁野馬般滾向一輛路經的嬰兒車，千鈞一髮之際，嬰兒母親奮身以背擋轆，嬰兒幸保不失，惟母親卻身上多處受傷送院治理，警方正調查意外原因。



事發昨早十一時許，一名五十七歲姓張司機駕駛一輛輕型貨車，沿紅磡佛光街行駛，惟至信用街時，貨車車轆竟突然飛脫，不受控制沿斜路直滾，更一度撞毀燈柱上的交通燈，反彈向一輛途經嬰兒車。



當時三十六歲姓朱婦人眼見一黑物飛至，不及細想，即飛身擋在嬰兒車前。其臉、手及腰部受傷，但幸嬰兒絲毫無損。未幾警方及救護員接報到場，將她送院治理，現已無礙出院。肇事貨車司機則協助警方調查。