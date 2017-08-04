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﻿91歲翁非禮同齡老婦

2017-08-04 列印
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　　秀茂坪一間老人院爆出風化案，疑犯與受害人同為九十一歲長者，引人側目。事發在昨早十一時許，秀茂坪利安道一間老人院的三十七歲女職員向警方報案，稱一名九十一歲女院友被另一名九十一歲姓蔡男院友非禮。警方接報到場後，以涉嫌非禮將該名男院友拘捕。案件交秀茂坪警區刑事調查隊第八隊跟進。

　　據悉，案中女事主患認知障礙症，跟被捕男子住在老人院內不同房間。惟昨早有女職員發現女事主在二樓一房間內一絲不掛，被人壓在身下。消息指，類似情況已非首次發生，故職員最後決定報警處理。
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