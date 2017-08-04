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﻿紅會延長捐血站服務時間

2017-08-04 列印
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　　香港紅十字會昨表示，過去數星期受颱風及暴雨等不穩定天氣影響，捐血者數目多日未達標，加上正值夏季流感高峰期及學校假期，血液供求均面對極大壓力，血庫現存量甚至降至極低水平。為加強中心捐血站服務，紅十字會宣佈，下周一起銅鑼灣和荃灣捐血站將延長服務時間至晚上八時，其他捐血站的服務時間則維持不變。

　　此外，凡於八月七至十五日在任何捐血站成功捐血的人士，將獲贈「捐得有『營』從鐵開始」圍裙一條，送完即止。
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