﻿新業主加租另覓新舖 森美餐廳兩代傳承好味道

屹立西環近半個世紀的森美餐廳，素有「名人飯堂」之稱，經歷過金融風暴、沙士，卻敵不過舖位轉手，新業主加租近一倍的厄運。下月十五日租約屆滿後，或要遷離老地方。



《東周刊》報道，有四十八年歷史的森美餐廳，其牛型霓紅招牌曾是西環地標，為捍衞這招牌，店主當年不惜年花三萬元保養，這份堅持跟餐廳即場炮製的獨門扒汁一樣，擇善固執。



但在港鐵通車後，西環漸「變天」，投資者覷中該區發展潛力，紛紛進行舊樓收購行動。該餐廳的舖位早前被收購，租金隨即由八萬元，被新業主加至十五萬元，餐廳無力負擔只好忍痛放棄續約。



餐廳第二代接班人葉鳳儀慨歎：「以前同舊業主有商有量，互相體諒。」她透露，舊業主移居海外多年，一直關顧小店的經營難處，「幾十年來都好有人情味，佢講得出做得到，話咗市道唔好可以減租。好似沙士時期，佢真係減咗。」但舊業主年紀老邁，將該舖交給子女打理，「可能佢哋後生的有自己一套想法，所以賣咗間舖。但新業主點會同你講感情？企硬唔肯減都無法子。」



八十七歲創辦人葉聯籌劃覓新舖位，但堅持要找地舖，以便重掛經典招牌。葉鳳儀亦表明不想結業，強調該牛型霓紅招牌是「鎮店之寶」。早年大廈法團以僭建為由要求拆卸，他們也極力爭取保留，力保招牌便成為兩代人的心願。



但若未能找到新地舖，他們也要無奈轉型做到會生意，招牌保不住，也要確保葉老伯獨家秘製的扒汁不會失傳，保留「汁王」美譽，讓舊街坊回味舊有味道。