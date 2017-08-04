﻿128億購倫敦商廈破紀錄 李錦記家族大手掃物業

香港百年老字號醬油品牌「李錦記」家族上周宣佈，斥資十二點八五億英鎊（約一百二十八億港元）收購倫敦地標芬喬奇街二十號，打破英國單幢商廈成交紀錄，令低調的李錦記家族再次成為新聞人物。李錦記的醬油保守估計一年營業額逾百億，過去六年斥資逾三百億豪掃香港和海外物業，家族財富「深不可測」。



《東周刊》報道，位於倫敦金融城的芬喬奇街二十號商廈一四年才落成，樓高一百六十米，共三十七層連三層空中花園，合共提供約七十一點三萬方呎樓面，包括六十七萬一千方呎甲級寫字樓、一萬七千方呎零售及二萬五千方呎配套設施。由於大樓外形似足「對講機」，落成後即成為倫敦地標，目前出租率達百分之百，租客包括銀行、保險及證券公司等，租約平均餘下約十三年，租金收入相當穩定。



早於今年五月，市場已流傳不少香港大孖沙有意競投「對講機」，最終由李錦記旗下李錦記健康產品集團以一百二十八億元奪得，以一支十八元李錦記蠔油計算，成交價相等於要賣出七億支蠔油！



金融圈一直流傳，醬油產品風行全球的李錦記，保守估計一年營業額逾一百億元。一名歐資投行高層稱：「唔少人一直想入股李錦記，未傾李家已耍手擰頭。李錦記如果肯上市，大把投行爭生意，不過李家話上市等如賣盤，又驚畀人狙擊，盤生意又搵錢，根本唔使上市抽水。」



六年數宗交易 「一炮過」找數



過去六年，李錦記已先後斥資近三百億元掃香港和海外物業，市傳不少交易是「一炮過」現金找數。例如一○年李錦記以約四十三億元向麥格里購入上環維德廣場全幢寫字樓，易名「無限極廣場」，持有至今收租。自去年底，李家亦跟不少城中富豪一樣趁英鎊低迷時進軍英國房地產，並鍾情倫敦物業，去年先以三千七百萬英鎊購入金絲雀碼頭金融城寫字樓3 Harbour Exchange。



威足超過一世紀的李錦記有今日成績，始自創辦人李錦裳一八八八年一次「煮蠔」忘記「睇火」，誤打誤撞發明了蠔油。一九○二年，李錦記位於廣東珠海南水基地的蠔油莊化為灰燼，李錦裳帶着妻兒轉到澳門再次創業，建立橫跨廣東及香港的分銷網絡，生意蒸蒸日上。