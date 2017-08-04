﻿兩電購買可再生能源電力 上網電價助太陽能發電普及

兩家電力公司將於明年引入「上網電價」，為能源業界帶來商機。在本港從事太陽能發電系統的業界坦言，自四月政府與兩家公司簽訂協議後，公司由原本只有海外市場生意，變為每月最少有一兩宗本地企業查詢，亦有業界坦言，上網電價的定價，可以將回本期縮短至十年內，有助太陽能發電普及化。



本港現時約有三百至四百個包括太陽能及風能在內的分散式可再生能源發電系統，但由○八年起，工商界安裝並接駁至電網的可再生能源裝置項目只有五十個，反映本港可再生能源項目缺乏私人機構參與。然而，政府在今年四月與兩家電力公司簽訂新的《管制計劃協議》，表示會在一八年引入「上網電價」，電力公司將會以高於現有電費水平的價格，購買由可再生能源裝置生產的電力，隨即為本港與太陽能發電系統相關的公司帶來商機。



研究基地設於香港科學園的Neosen Energy，過去一直在港從事太陽能發電系統的研發工作，其聯合創辦人黃鎮濤表示，過去未曾有本地商界向他洽談太陽能裝置的生意，但自「協議」簽訂後，公司終見零的突破，現時每月均有一、兩個商界來電，查詢其商業大廈或廠房，能否安裝相關裝置。



他續說，本港高樓大廈林立，但大廈天台面積有限，未必有足夠空間擺放太陽能板，即使可採用貼在大廈外牆的太陽能膜，惟其效能只有一成二至一成四左右，比太陽能板的兩成至兩成二為低，因此他相信，本港工業邨及廠房規模較大的本地公司，將會最先採用太陽能裝置。



香港太陽能.com於○九年在港設立銷售點，出售並安裝太陽能裝置，其負責人梁展鵬表示，自政府近年為新建築推行「綠建環評」評級制度後，本港工商界購入太陽能裝置的情況始有起息。他坦言，太陽能裝置過去一直不是有利可圖的投資，於是只有本地富豪才有意在家添置同類裝置，但其公司近月不時收到來自獨立屋及村屋的業主查詢。



就此，梁展鵬早前為這批業主擬定計劃書，分析在不同的上網電價定價下，太陽能裝置的回本期，「如果上網電價只是每度電一元，回本期要十幾年，但如果定價跟澳門一樣，每度電四元，則少於十年就可以回本」。他認為，如上網電價的定價，可以將回本期縮短至十年內，將有助太陽能發電普及化。



此外，「協議」亦承諾引入可再生能源證書制度，讓企業直接認購本地產生的可再生能源，同樣為企業帶來支持本地太陽能系統發展的機會。香港寬頻高級經理─行政及企業社會投資及持股管理人陳寶珍坦言，本港除了世界自然基金會香港分會於去年底發行的可再生能源證書外，坊間大多為支援外國的項目。她相信如日後引入可再生能源證書制度，將會對本港企業有一定吸引力。