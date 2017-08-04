﻿街頭藝戰士（系列三之一）——驛動的心 闖世界 街頭賣藝煉人生

孭着背包周遊列國，在街頭賣藝，籌募旅費，體驗生活，是不少年輕人的旅遊方式。有香港年輕人勇闖外國賣藝，以藝術連繫陌生人，認識外國文化；有人以賣藝挑戰自己，尋找使費；有人盼覓得伯樂，從街頭走進錄音室；有人在街頭打響名堂，成功轉型，殺入樂壇……一個個街頭「藝」戰士的故事，正是年輕人熱情擁抱人生的經歷。本報將一連三周刊出他們的故事。



說起街頭賣藝，人們多會聯想起旺角行人專用區上的勁歌熱舞，或在尖沙咀碼頭的年輕人隨街唱。一班年輕人衝出香港，遠赴外國，在陌生、無助的街頭賣藝，「賺到錢就食大餐，賺唔到就捱麵包」，鍛煉求生意志，同時接觸陌生人，探索世界。



記者：鄭翠碧 攝影：郭顯熙、盧江球



「一打人去賣藝」由自由工作者龐一鳴和朋友發起，自五年前起每個暑假召集港人加入，一起闖歐，二十多天四國行程中，每逗留一國，最少兩天「賣藝求生」，包括個人及團體賣藝。當天衣食住行，須由路人打賞支付，以汗水換取所需。



黃德銘（Ryan）從事IT行業數年，生活求變，兩年前參加「一打人」，採用天然顏料替人紋字，「愛」、「勇」、「信」等字任人挑選。他一邊紋一邊跟外國人介紹每個字的含意，在歐洲街頭掀起中文熱潮。在葡萄牙里斯本，他一開檔就有人圍觀：「一般花五分鐘就紋好個字，但對方總想傾談。」任人打賞，收入不錯。「一般一個字會有一、兩歐羅，最高收過五歐（約港幣四十多元）。」



其他團友的賣藝手法，變化多端，除跳舞、扮雕像、玩扯鈴外，還有扭氣球的梁志峰（Jacky）。Jacky跟朋友開設一間派對佈置公司，放假時會接氣球佈置工作。他曾跟不同國家資深氣球師學藝，能扭出各種神似的卡通造型，如迷你兵團，在歐洲街頭卻不被人受落。「預期好多人圍觀，無乜人留意，好失望。」他發現觀眾重視互動：「扭花、動物等簡單氣球，同人玩吓，反應更好。」調節過後，收入來了，一天有二、三十歐羅，這次應變經歷，教他興奮，強化他以氣球謀生的信心，回港後毅然辭去工作，當全職氣球師，創出自己品牌。



演唱 扭波 紋字 街頭識朋友



並非所有團員都如Ryan和Jacky般幸運，部份人賣藝收入甚差。如Ryan和Jacky有份參與的Acapella團體賣唱部份，因團員不熟音韻，初次在西班牙馬德里賣藝時，途人直行直過，「唱極都無人理我們」，辛苦唱了一天，只賺到十二歐羅，平均每人不足港幣十元，唯有一起「捱麵包」，有團員說：「當時好挫敗，無諗過咁差，好攰，想放棄。」



失敗乃成功之母，努力練歌後，各人歌藝改進，最後一站，短短數小時街唱，賺到四十歐羅，足夠開懷吃大餐。奇妙的經歷發生，他們在意大利羅馬街頭被一個網絡DJ邀請，拍攝一段歌舞片上載網絡，當時「亂跳」，卻吸引了不少人圍觀，還收到一張二十歐羅紙幣，是旅途中最高成就，「我們當時好全情投入，沒計較大家跳成點，觀眾也不太介意我們跳得不好，有時熱情好緊要，唔太好，都可以感動人。」



「一打人去賣藝」發起人龐一鳴，自己在○二年初嚐歐洲賣藝滋味，旅居西班牙半年，每隔幾天便賣藝賺取生活費。「我將五個手鈴綁在身上表演兒歌，反應都挺好。」其後他到智利、哥倫比亞等南美國家賣藝，幾年後萌生想法，何不帶領香港青年到歐洲街頭賣藝，付出才華，支持生活，寓街頭賣藝於探索世界。