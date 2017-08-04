﻿數學老師「唱」遊神州

中學教師四年前矢志要以賣藝方式走遍中國，一年半後夢想成真，途中賺到旅費，更賺得了畢生難忘的旅遊回憶。



數學老師陳銘熱愛旅行，一次到雲南教戲劇，初次接觸街頭表演，打破他對旅行的想像，萌生邊旅行邊賣藝的念頭，立志遊歷全國，「好多地方都好靚，想喺中國體驗吓，亦係對自己嘅一個挑戰。」



陳銘自一三年一月起，每當學校有假期，他就踏足中國，先後十二次，至一四年八月足跡遍佈三十一個省市，每次都拍照製成明信片出售，並攜同結他或Ukulele演唱流行曲或自創作品，偶爾遇上志同道合的朋友，還會結伴賣藝。「最開心的一次，是在雲南麗江唱歌時，有當地人行過見到，特登返去客棧拿結他和鼓，坐低跟我一齊玩。」



在內地賣藝，每次四、五小時，可以有百多元收入，幸運時多至三、四百元，但亦試過悲慘得一元。「那是我第一次在中國賣藝，在廈門鼓浪嶼，我揀了一個人流多的地方唱歌，怎料當地的人當我是一個景點，走過來拍照，然後走了，無人打賞，令我好詫異。不過後來有一個看了我很久的青年，行過來放下了一蚊，我那刻很感動，有個人願意聽你唱。我覺得這一蚊對我來說太值錢，到家我都Keep起。」



在內地賣藝最大困難，是遇上城管人員，最難忘一次在西藏賣藝，城管三次趕他走，其後用電單車把他所有東西掃走。不如意事，沒有打沉意志，反而令他更了解自己如何面對恐懼，「堅持就一定得。」



回想四年前的經歷時，陳銘說得興奮，清晰記得每一個細節，彷彿就發生在昨天。行遍了大江南北，他說未來如再賣藝，會劍指歐洲，盼一天亦能環遊歐洲。



