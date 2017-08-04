﻿領展沽新田圍商場 衞生轉差商戶劇減

坐擁全港最多屋邨商舖的領展，盛傳將賣出旗下逾二十個商場套現近二百億元，目標買家是國際基金公司或內地財團，引來市場議論紛紛。有內地背景的佛山順聯集團是其中佼佼者，過去高價買起三個商場。《東周刊》發現，這個神秘財團資產粗略估計逾五百億元，集團經營手法不時惹非議，其中大圍新田圍邨商場及街市，得手後衞生環境每況愈下，公廁排洩物滿瀉無人理。



市場流傳今次被領展出售的商場街市，主要是未翻新、吸金力低的商場，樂富商場等「筍場」則獲保留。部份被賣的商場雖是「死場」，但新買家毋須遵守房委會與領匯（領展前身）於○五年簽訂買賣合約時的若干條款，能靈活為商場轉型，加上車位價值高，自然成為兵家必爭之地。



廁所塞滿排洩物



過去三年領展分批出售共二十八個商場，總部在廣東佛山的順聯集團先後高價承接三個，是最大的內地捧場客。其中集團年初買入大圍新田圍邨商場後，近月衞生環境變差，「開舖咁耐，無見過咁差的環境，嘈過好多次新業主都唔理，唔知係咪有人專登搞衰個場，逼我哋自願搬走？」在該處開設港衣店二十多年的王小姐，舖頭轉彎就是公廁，以往晚晚有清潔工清理，近期工人卻消失了。



她掩着鼻子帶記者察看公廁，隔門已傳來陣陣排洩物惡臭。推門一看，廁位塞滿一疊疊廁紙，以及滿瀉的排洩物。



有三十多年歷史的新田圍邨人口老化，街坊消費力低。今年二月中，順聯集團透過子公司「傑爵」，以四億六千多萬元從領展手上買入，成交價較估值高近七成。除了衞生每況愈下，空置問題也惡化。以該邨街市為例，原本有六十多檔，易主後商戶數量逐漸減少，目前只剩不足十五檔。



領展回覆查詢指，上周已就資產組合的「策略性評估」發出通告，對市場傳聞不予評論。對於個別已出售物業的營運事宜，建議向有關單位查詢，但據領展理解，許多商場新業主正透過翻新工程及優化商戶組合等措施，持續提升顧客體驗。