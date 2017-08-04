﻿車主擬夾份投專線搶生意 全新19座小巴恐綠多紅少

小巴座位上月初正式由十六個增至十九個，有財團已急不及待購入新車試行。但有業界批評，新政策只對經營專線小巴的財團有利，紅色小巴車主苦於乘客長期不足，擔心有位無人坐，大多無意「細車」換「大車」。在十九座車洪流威脅下，部份紅色小巴更改為集合幾個車主，嘗試「夾份」競投專線，也有車主表示為留住司機，將車租減低四至五成。



立法會六月底三讀通過小巴座位加至十九個，上月七日刊憲生效。據小巴業界透露，行內大型小巴公司均已落訂買新車，試圖搶飲「頭啖湯」。屬小巴營運商「龍頭」的進智公交，上月以一百五十萬元入手的英國低地台十九座小巴更已「曝光」。



汽車交通運輸業總工會公共小巴分會主任陳逢源指，車身達七米長，可加建三個座位的「長陣車」，佔市場小巴總數約一成，換言之，餘下九成均可換作新款的十九座小巴。不過，他認為率先換車的只會是大財團，細公司和紅色小巴受制於客人少，財力有限，難以率先搶佔商機。



他預計，業界未來會傾向購入價錢約為八十萬元的日本十九座車，較現時四、五十萬元一輛價錢高出近一倍。他續說，過往日本車每隔一兩年便會更改設計、零件等，而每次變動均會加價數以萬元計，加重業界換車負擔，換言之，遲換車的細公司和紅色小巴車主，未來會面對更沉重的換車成本。



本港合共有四千三百五十輛小巴，其中約一千輛由兩大「龍頭」即冠榮車行和進智公交持有。陳逢源稱，車主將來發現難以經營，只能將車牌售予大財團，進一步助長財團勢力。



香港公共及專線小巴同業聯會主席陳勵生補充，港鐵線路愈開愈多，迫使不少小巴業界陷入無生意困境，換車又要額外付出數十萬元的成本、保險等，故他所認識的行家中，「絕大部份」都冷待小巴增至十九座。他批評，政府的政策只是有利經營專線的大財團：「細公司和紅色小巴覺得捱不住，把車賣掉算了。」



公共小型巴士總商會主席凌志強本身持有兩輛紅色小巴，惟面對沉重的經營壓力，過去大半年小巴日更出租價由四百多元減至二百多元，減幅超過四成，較多乘客的夜更，也由五百多元減至四百元，減超過兩成。他直指未來紅色小巴經營只會更為困難，而且轉型無門，不排除還要減價吸引租戶，否則根本無人肯租車做司機。



運輸署上月底刊憲，邀請小巴營辦商承投多條新專線，包括來往港珠澳大橋香港口岸至東涌北、元朗峻巒交通總匯和錦上路站公共運輸交匯處等小巴線。陳逢源得悉，行內也有紅色小巴車主有意轉投專線生意，「幾個車主『夾份』投標，一起走去有更多客人等上車的路線。」他認為，經營專線小巴已經成為紅色小巴車主的主要出路，「在大馬路等客已經無得做。」