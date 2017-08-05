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﻿台港澳聯軍入決賽明爭電競王

2017-08-05 列印
■台灣/香港/澳門隊對戰歐洲隊，局數二比一勝出，殺入決賽。
■英雄聯盟王者回歸世界邀請賽，首場氣氛熱烈，場內一片歡呼聲。
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        由旅遊發展局主辦、一連三日的「香港電競音樂節」昨天在紅磡香港體育館開鑼，首日的「英雄聯盟王者回歸世界邀請賽」，由歐洲隊對台港澳隊的四強賽揭開序幕。雙方經過三小時十五分鐘的大戰後，台港澳選手以二比一成功躋身決賽，將於明日與北美隊或中國內地的明星隊伍，爭奪冠軍，以及三十萬元巨額獎金。

　　雖然不時下着微雨，仍無阻一眾電競迷朝聖的決心，場內數以千計觀眾情緒高漲，一同吶喊。場外嘉年華氣氛同樣熱烈，不少人在攤位試玩新款電玩產品，又聚集在小舞台前觀賞電競小比賽；多部美食車人頭湧湧，熱鬧非常。除了電競比賽，今晚舉行雲集韓國樂壇當紅組合的演唱會，旅發局預計一連三日活動，將吸引五萬人次進場，及有一千萬人次收看全球網上直播比賽。
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