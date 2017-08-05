﻿電競迷搶飛朝聖 嘉年華試玩VR

首屆「電競音樂節」的重頭戲「英雄聯盟王者回歸世界邀請賽」，邀請來自世界各地的重量級前職業選手回歸賽場，按地區分成四隊展開一輪激戰，大批電競迷入場觀戰，有人特意買最貴的四百八十元門票觀戰，大讚現場觀賽氣氛一流。旅發局指昨日賽事入座率達七成，反應理想。場外設有Festival Zone（嘉年華），入場費為十元，十三個參展商展出多款嶄新電玩產品，供入場人士試玩。



首場四強賽昨晨十時揭開序幕，歐洲隊及台港澳隊共十位明星選手列隊進場，引起全場電競迷哄動，揮動打氣棒，加上舞台煙花、燈光和強勁節拍音樂，現場氣氛高漲，當來自香港的前世界冠軍劉偉健Toyz出場時，更是呼聲震天。比賽由台港澳隊先拔頭籌，但第二局遭歐洲隊扳回一局，最終由台港澳隊以二比一勝出，明日決賽將對戰中國內地或北美隊。



Toyz賽後表示，未想過會有機會在港打比賽，但現場觀眾相當熱情，對能在紅館舉行比賽「玩得好開心」，期望政府投放更多資源推動業界穩定發展，建議定期舉辦全港十八區聯賽，或更多大型電競比賽。



旅發局節目及旅遊產品拓展總經理洪忠興指，賽事早段入座率達七成，反應理想，指現場氣氛熱鬧，感受到年輕人活力。他指，夏季訪港過夜旅客逾半為十五至三十歲，具一定消費潛力，期望集電競、韓流音樂會及嘉年華於一身的活動，能吸引年輕旅客訪港。



任職警務人員的許先生玩《英雄聯盟》（LoL）已六年，是台港澳隊隊員Toyz和Stanley的粉絲，他特意購買最貴的四百八十元門票觀戰：「之前都係睇直播，現場氣氛幾好，個場大，多觀眾嘛！」



Festival Zone六美食車坐鎮



「電競音樂節」場外設有Festival Zone，入場費十元。十三個參展商展出多款嶄新電玩，供入場人士試玩，另設有九個食物檔及六架美食車坐鎮，非常熱鬧。



香港品牌Zotac推出全球首個VR背包電腦，吸引大批電玩迷駐足，產品總監黃先生指，電競公司在香港屬小眾，期望政府舉辦更多活動推動新興產業。香港首個電競椅品牌Zenox負責人王先生稱，暫難以預計生意額，但認為活動是推廣品牌的好機會。



美食車亦支持今次活動，「豪園小食」負責人梅小姐對首次在紅磡開檔感新鮮，認為參與大型活動「做廣告都抵」。「有得餃」負責人陳小姐預計，生意額會較平日擺檔多三、四倍，對人流和銷情感樂觀。