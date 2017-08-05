﻿引擎疑傳怪聲失動力 港青澳洲學飛墜機傷重亡

十九歲死者姓張，洋名Nicholas，就讀城市大學能源及環境學院，暑假後升讀二年級。據悉為其自小便夢想能駕駛飛機，遂於上月報名參加飛行學校「Learn To Fly」一個飛行課程，並親往澳洲受訓。他上月十一日已完成首次單人飛行，原定下周一返港。他亦為足球港超聯球會傑志球迷會成員。
同行教練情況穩定
當地時間周四上午十時許，Nicholas偕同一名當地教練，駕駛一輛小型飛機進行日常訓練。惟飛至距墨爾本市中心約四十七公里的北克萊德上空時，飛機疑失控墜落地面。大批救護人員及消防聞報趕至，先將教練救出，惟Nicholas面、胸、脊椎重傷被困，救援人員花了一小時救出送院，惜Nicholas延至昨午宣告傷重不治；受傷教練則情況穩定。傑志球會及球迷會得悉事件後，在facebook表示關注，並呼籲網民集氣。
有目擊者稱，事發時聽到飛機引擎傳出怪聲，疑似失去動力；另有傳媒報道指事發時現場有濃霧。當地警方稱，正就環境、機件、人為等三個方向調查事件。
死者的母親及女友事後得知，趕往當地了解。入境處指接獲相關求助，並已即時透過外交部駐港特派員公署及中國駐墨爾本總領事館跟進，並會向事主家屬提供可行協助。死者母親稱，對失去兒子感到傷心；但見到兒子能完成其心願感到無憾。