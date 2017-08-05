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﻿港人開設飛行學校 最貴課程收40萬

2017-08-05 列印
■涉事的「Learn To Fly」飛行學校，由港人開設。
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　　近年不少人對私人開辦的飛行課程產生興趣，希望一嚐當機師的滋味。在澳洲墜機死亡青年報讀的飛行學校「Learn To Fly」，便打着「香港人的飛行學校」旗號，提供飛行訓練課程及模擬飛行訓練。

　　據其網站資料，「Learn To Fly」由港人開設，總部設於澳洲墨爾本，在本港亦有辦公室，兩地報讀課程的價錢相同。其聲稱具備先進航空設備及經驗豐富的飛行導師，學員在近似大學的氛圍中學習。

　　該學校提供飛行訓練課程及模擬飛行訓練套餐，前者包括初學課程、飛行牌照課程、見習機師面試預備課程及航空理論課程；後者則包括飛行模擬駕駛艙及虛擬實境飛行體驗。收費由二千七百澳元（折合約一萬六千七百港元）至逾六萬四千澳元（折合約四十萬港元）。
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